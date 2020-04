Kareem Abdul-Jabbar donó 1.800 lentes para trabajadores de la salud

Conocido por el uso de lentes durante su carrera en la NBA, Kareem Abdul-Jabbar donó 1.800 gafas protectoras para trabajadores de la salud.

El máximo anotador del baloncesto norteamericano realizó esta entrega como forma de lucha contra el coronavirus en su país.

Let’s work on improving ourselves and focus on staying positive and healthy. I’m proud to represent ⁦@UCLAHealth⁩ and I want to share some advice Coach use to give us.

Coach Wooden used to always say: “Do not let what you cannot do interfere with what you can do” pic.twitter.com/4hTIzrAcuC

— Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) March 29, 2020