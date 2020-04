"Que en Tigres me dieran la espalda me dolió demasiado": Alan Pulido

Alan Pulido pudo ser un ídolo para Tigres, pero una serie de factores entre los que destacan los malos manejos contractuales y diferencias con la directiva, terminaron por romper la relación que el ahora goleador del Sporting Kansas City sostenía con el conjunto felino.

En 2014, Alan Pulido manifestó en más de una ocasión su deseo de partir al futbol del viejo continente, pues Tigres había recibido una oferta por parte del Levadiakos griego, la cual Tigres rechazó, siendo así el comienzo de un conflicto entre el jugador y la directiva felina. En entrevista con ESPN, el ex goleador de Chivas relató lo que vivió tras el Mundial de Brasil.

Tras la postura de Tigres de no dejarlo salir, Pulido se dijo traicionado, pues reveló tenerle un gran amor a la institución, pero poco a poco con los tratos ese cariño se fue terminando.

"Cuando quería salir al futbol europeo todo estaba en mi contra, pero luché, me aferré, luché por lo que quería y gracias a eso se me han abierto las posibilidades. al Principio siempre miedo de saber qué va a pasar, hubo circunstancias que me dieron señakes de que esa era la decisión a tomar. Lo digo de buena manera, me sentí traicionado por el hecho de amar a ese equipo, ahí crecí, debuté, logré cosas importantes y que me dieran la espalda de esa manera, me dolió demasiado", explicó.

Sin embargo, posteriormente, Pulido, pudo cumplir su sueño un año más tarde cuando en 2015 firmó con el Levadiakos, sin embargo, dio el gran salto al Olympiakos, club en el que tan solo estuvo un año antes de ser repatriado por Chivas en 2016.