VIDEO: Cuatro inolvidables cracks del futbol en Los Simpson

Desde 1989, Los Simpson es la gran fuente de la cultura pop en la televisión.

Sus referencias son inolvidables, y la presencia de personajes de relevancia mundial es siempre un plus.

Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie siempre han estado en contacto con figuras que han hecho historia en la sociedad.

El futbol, o soccer, como le llaman en Estados Unidos, no es la excepción.

A continuación recordamos a cuatro figuras del balompié que han aparecido en la popular serie.

Pelé, el primero en estar en Los Simpson

El primero en aparecer fue Pelé, en la temporada 9, episodio cinco, llamado Familia Peligrosa (The Cartridge Family, en inglés).

Un partido entre México y Portugal termina con varios destrozos, y la presencia del astro brasileño tampoco ayudó mucho.

Es la primera referencia directa a un partido de futbol en la historia de la serie.

La felicitación de Ronaldo

Ronaldo Nazario aparece en la temporada 18, capítulo 17, llamado Juegos Familiares (Marge Gamer, en inglés).

El brasileño, con la camiseta del Real Madrid, hace una presentación especial felicitando a Homero.

Neymar y Homero en Brasil

Luego vendría Neymar, en la temporada 25, episodio 16, donde Homero es designado árbitro en Brasil.

El nombre del capítulo es No tienes que vivir como un árbitro (You don’t have to live like a referee, en inglés).

Neymar (llamado El Divo en el juego) es protagonista de una acción en la que sale lesionado, una clara burla a su habitual sufrimiento de faltas.

Homero no cobró penal.

Ocurrió durante la final entre Brasil y Alemania en el Mundial de Brasil 2014 que, como cosa curiosa, fue una predicción de la real: ganaron los alemanes.

Cristiano Ronaldo

Y en forma de publicidad, Homero forma parte de una de Nike con Cristiano Ronaldo.

No pertenece a un capítulo de Los Simpson, pero es muestra de la importancia de la gran familia amarilla en la cultura pop.