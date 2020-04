“Una cosa es ser tonto y otra delincuente”, dijo Valdano sobre Ronaldinho

El ex futbolista argentino, Jorge Valdano, es una de las voces más respetadas en el mundo del futbol y se dio tiempo de hablar de la situación por la que atraviesa el brasileño Ronaldinho y pidió que no juzguen al ex jugador del Barcelona.

Alex Morgan se mantiene entrenando a días de dar a luz

Gobierno llama la atención a Cristiano Ronaldo por no respetar la distancia social

"Ronaldinho estuvo unas semanas encarcelado. Si el nivel de delincuencia media fuera el de Ronaldinho, el mundo entero debería ser una cárcel. Una cosa es ser "tonto", como lo definió su abogado, y otra delincuente", publicó Valdano en su columna semanal en el diario El País.

Las palabras de Jorge derivan de las declaraciones del abogado de Ronaldinho, Adolfo Marín, al diario Folha de São Paulo: “la justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto”.

El ex jugador del Barcelona y la Selección brasileña pasó un mes en la cárcel en Paraguay y ahora se encuentra en arresto domiciliario debido a que usó un pasaporte falso.