"Uno de mis sueños es poder dirigir la Conade": Paola Longoria

Paola Longoria, la raquetbolista número uno del mundo platicó con Publisport y nos contó sobre cómo se han visto afectadas sus actividades debido a la pandemia mundial causada por el coronavirus. Además, explicó cuáles son sus próximos objetivos tanto a corto, mediano y largo plazo, destacando su deseo por llegar algún día a dirigir la CONADE, de la cual hoy está al frente Ana Gabriela Guevara. Asimismo, la tricampeona panamericana, emitió su opinión al respecto sobre la postergación de los Juegos Olímpicos, justa a la que aún mantiene la esperanza de disputar dentro de algunos años, cuando su disciplina sea incluida en el programa olímpico.

Te puede interesar: Economista asegura que los fichajes de más de 100 millones serán un "viejo recuerdo

¿Qué representa ser una de las atletas más ganadoras en el deporte mexicano?

Para mí representa una gran satisfacción, un honor y un orgullo portar los colores de México en cualquier competencia internacional. Siempre desde chica me puse metas a corto, mediano y largo plazo y uno de mis grandes sueños siempre fue llegar a ser la número uno a nivel profesional.

¿Cuál ha sido el torneo que mayor aprendizaje te ha dejado y que más has disfrutado y por qué?

Desde luego creo que Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, ahí fue mi debut en unos Panamericanos y quizá no tenía la experiencia, pero sí la motivación y las ganas de lo que representaba jugar en casa, tener el respaldo completo, tener al presidente, al gobernador y a mucha gente, era algo que no me esperaba, pero al final pude sacar adelante ese partido. Yo no era la favorita para ganar Juegos Panamericanos en ese entonces. En cuanto a circuito profesional, el torneo que más disfruté fue el primer US Open que gané a los 18 años, ese torneo me abrió el panorama para decir ‘acabo de ganar un Grand Slam, puedo ser la número uno’.

¿Mantienes la ilusión de algún día poder competir en unos Juegos Olímpicos antes de que llegue tu retiro?

Esa respuesta se la dejo al tiempo, es algo que a mí me gustaría, sería la cereza del pastel una medalla olímpica, creo que es algo por lo que estamos justamente luchando para que raquetbol sea disciplina olímpica, es casi un 90% que en ocho años sea. Y ahora sí que depende de cómo llegue a estar mi cuerpo, uno de mis sueños es también ser mamá y el día de mañana también dirigir la CONADE, así que quien sabe, creo que en un periodo sí se puede lograr, pero debería ser con una buena estrategia de preparación.

¿Cuáles son los principales cambios que crees que debe haber en la CONADE a corto, mediano y largo plazo?

Yo creo que una de las principales cosas es apoyar al deporte amateur. Creo que uno de los graves errores en México es ya apoyar al deportista cuando tiene logros, quizá así como hay fideicomisos para atletas elite, debe haber uno para atletas amateur que quieren dar ese salto. Hay muchos programas también que se pueden hacer, de activación física, de unidades deportivas pero con un proyecto para sacar muchísimo más de los atletas.

¿Estás de acuerdo con la manera en la que distintas federaciones en México otorgan los boletos a Juegos Olímpicos a los atletas?

Hablando como atleta, en mi caso yo diría que si yo conseguí el pase olímpico me daría mucho coraje no ir, porque yo di todo por conseguir esa plaza para México. Obviamente también entiendo el tema de federaciones que quieren llevar al mejor exponente con mejores condiciones, pero siento que le están quitando un derecho al atleta que ya lo ganó y que lo hizo muy bien en ese entonces. Creo que ningún atleta se conforma, seguimos trabajando y preparándonos y mantengo la postura de que si el atleta consiguió el pase Olímpico, porque no darle la oportunidad de competir en esa justa por la que tanto lucharon para obtener ese pase.

¿Cuál es tu opinión sobre el desarrollo del deporte femenil en México?

El deporte femenil sí se ha desarrollado mejor, pero todavía le falta. Por ejemplo, un gran paso en México es el futbol que es el deporte número uno y ya hay una liga femenil, entonces eso quieras o no representa que seguimos dando pasos grandes , pero al final no como se debiera, hay que seguir peleando por esa equidad e igualdad de genero en el deporte y en todos los ámbitos sociales. Creo que el paro del pasado 9 de marzo se mandó un mensaje de que México no tendría futuro sin sus mujeres, en México en los últimos años las mujeres hemos sacado la casta por el deporte, entonces simplemente hay que seguir peleando por los derechos, sin quitárselos a los hombres, simplemente peleando por esa equidad e igualdad de genero.

¿Qué es lo que te motiva a querer seguir cosechando mayores éxitos y logros en el raquetbol?

La clave de mi éxito es que realmente hago lo que me apasiona, lo hago con una motivación de seguir rompiendo récords, de poner esos números en lo más alto, pero sobre todo cuando voy y represento a México en Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Mundiales, todo eso para mí es una motivación para querer gritarle al mundo que hay una mexicana como número uno y rompiendo todos estos paradigmas.

¿Cuál es tu opinión sobre la postergación de los Juegos Olímpicos debido al coronavirus?

Para mí ha sido una de las mejores decisiones del Comité Olímpico por la salud y la seguridad de todos los atletas. Sí todos sabemos lo que representan unos Juegos Olímpicos, pero también sabemos lo que representa tener salud. Creo que si se llevaban a cabo, algunos atletas no iban a llegar en su mejor nivel, otros quizá más. Yo que pertenezco a la Comisión de Atletas del PANAMSPORT, hemos platicado mucho sobre esta postura y lo único que queda es apoyar a los atletas como deportista, tener paciencia y seguir las medidas de prevención para que cuando pase esto se pueda competir en las mejores condiciones.

¿Cómo te ha afectado el tema del coronavirus?

En el tour profesional se cancelaron todos los torneos, tenemos por ahí el último que es en junio que todavía no es 100% seguro que se vaya a hacer, la Copa Panamericana que tenía en Bolivia también se canceló y ahorita la Federación Internacional está viendo la posibilidad de que no se cancele el Mundial que teníamos este año. En cuanto a mis entrenamientos sí hay una diferencia, porque hay ciertos aparatos con los que entrenaba los cuales no puedo tener en casa, pero al igual que todos me adapto.

¿Qué mensaje le mandas a los atletas olímpicos mexicanos que ya tenían la clasificación y que se vieron afectados por esta decisión?

Que no pierdan el enfoque, yo creo que unos Juegos Olímpicos no todo el mundo tiene la oportunidad de participar en ellos y muchos ya tienen la clasificación o estaban a punto de lograrla, estaban en la punta de su nivel, por lo que creo que el mayor reto va a ser para los preparadores físicos de cualquier atleta y reajustar esas preparaciones.