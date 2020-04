Aplazar Tokio 2020 fue lo mejor: Lindolfo Delgado

El regio Lindolfo Delgado se vio afectado por la pandemia del Covid-19 ya que se suspendió la pelea que tenía programada para el 25 de abril.

El nacido en Linares, Nuevo León, también habló sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, evento en el que participó en Río 2016.

¿Lindolfo cual es tu actual situación, tenías una pelea en puerta, qué sucedió con ese evento?

— Todas las peleas acá en California están canceladas. Al principio pensé que se iba a poder realizar, pero conforme han pasado los días se canceló la pelea que tenía el día 25 de este mes. Yo estaba entrenando para la pelea, pero ahora estoy viendo con mi manager qué sigue para mí, estamos analizando si continúo entrenando en California o me regreso para México.

¿De que manera te sigues manteniendo en forma, para cuando la pandemia pase?

— Ahorita estoy entrenando en el River Side en California. Sigo entrenando en el gimnasio privado de box, lo físico lo dejé de hacer en el gimnasio donde acudía regularmente, acá hago todos los ejercicios que necesito.

¿Qué te ha dicho tu manager respecto a tu futuro próximo?

— Por lo pronto vamos a bajarle el ritmo al entrenamiento, vamos a mantenernos en ritmo pero sin exigirnos tanto para ver que van a decir más adelante, tal vez ya se pueda pelear a principios de junio, hay que estar preparados para eso pero sin descuidar la salud, hay que mantenernos en casa.

¿Tu viviste la experiencia olímpica, qué opinas de que se hayan aplazado los Juegos de Tokio 2020 un año?

— Creo que tomaron buena decisión, porque a causa de lo que vino con el virus, suspendieron eventos, pospusieron peleas y competencias. Creo que la mayoría de los atletas no tienen ahorita cómo estarse preparando para una competencia de ese nivel, ya que cerraron gimnasios y canchas. Creo que la pospusieron para el próximo año y ahí ya les da tiempo a los atletas para prepararse al cien por ciento para las competencias.

¿Qué mensaje le dirías a los atletas que estaban con la ilusión de ir a sus primeros Juegos Olímpicos?

— Me pongo en sus zapatos, esperar el tiempo para llegar a la competencia, ese punto que te hace falta para llegar a los juegos, es un sueño para la mayoría de los deportistas llegar a unos Juegos Olímpicos, se ha de sentir feo, pero hay que ser solidarios y no entrar en desesperación, y esperar el momento, esto no es para siempre, hay que ser pacientes, la salud es más importante.

¿Qué hace Lindolfo durante la cuarentena?

— Sigo entrenando, preparándome como si fuera a pelear, me mantengo con ejercicio con dos veces al día y descansando en domingo. Yo vivo sólo acá en California, por lo que yo hago las cosas de la casa, cocino, plancho mi ropa, aquí me la paso en la casa.

¿De qué manera se vive la contingencia en Califormia?

— La situación es complicada, en las tiendas no hay comida acá en California, creo que no es necesario entrar en desesperación. Las calles están muy solas, está muy calmada la situación. Ahorita lo mejor es hacer caso a las autoridades, no reunirse con muchas personas, evitar salir, todo esto va a pasar y será para bien.