El coronavirus frenó la llegada de Mbappé al Real Madrid, asegura este ex jugador

La gran novela de los últimos meses es la posible salida de Kylian Mbappé del PSG con destino al Real Madrid.

Todo estuvo a punto de cerrarse con la firma, este verano, del francés por el club español.

Hasta que llegó el coronavirus.

De acuerdo con un ex jugador del conjunto parisino, la pandemia evitó que este mismo semestre Mbappé vistiera de blanco.

El coronavirus afectó a los blancos con corona

Lo dijo Jerome Rothen, ex futbolista del PSG, en una entrevista con un programa radial en Mónaco.

“Sé por fuentes que lo de Kylian Mbappé casi se hizo en Madrid”, afirmó Rothen a Radio Montecarlo.

“Pero con lo que está sucediendo, es seguro que la llegada de Mbappé al Madrid se pospondrá”, añadió.

Incluso, el también ex futbolista del AS Mónaco apuntó que no extenderá su contrato con los parisinos, que culmina en 2022.

“Será un acuerdo entre ellos, ya que el PSG acordó separarse de él este verano”.

“En mi opinión, es solo cuestión de tiempo”, recalcó Rothen.

Los números de Mbappé

Madrid, dirigido por Zinedine Zidane, ansía con hacerse de los servicios del campeón mundial en 2018.

Los merengues, hasta la suspensión de la Liga española, eran segundos detrás del FC Barcelona, con 56 puntos, a dos del líder.

Mientras, el PSG es líder de Francia con 68 puntos, doce por encima del Olympique de Marsella.

El parisino suma 18 goles en la temporada, y está empatado en la cima con Wissam Ben Yedder, del Mónaco.