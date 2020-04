"Hace dos años Gisele no estaba satisfecha con nuestro matrimonio": Tom Brady

A pesar de que Tom Brady y Gisele Bündchen llevan más de una década de matrimonio, la pareja ha atravesado por momentos difíciles que incluso llenaron de incertidumbre su relación. Así lo dio a conocer el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers en entrevista con Howard Stern.

Te puede interesar: La XFL se declara en bancarrota por el coronavirus

Brady relató que precisamente fue durante el final de su última temporada con los New England Patriots, cuando las cosas en casa con su esposa no estaban del todo bien. Tal vez ese fue uno de los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado de la institución de Foxboro.

"Le dije (A Gisele) que me dejara tomar parte en mis actividades empresariales y me dejara llevar a cabo mis entrenamientos. Me escuchó, se quedó sentada y me preguntó. ¿Cuándo vas a hacer cosas en la casa?¿Cuándo vas a llevar a los niños al colegio?, me dijo también que eso era parte de nuestro matrimonio, que tenía que gustarme, actividades en las que tenía que participar porque ella también tenía sus objetivos y sus propios sueños", relató Brady.

Sin embargo, Brady afirmó que este no fue el mayor problema en su relación con Gisele Bündchen, pues reconoció que hace un par de años atrás su matrimonio estuvo cerca de diluirse debido a que su esposa no estaba cómoda.

"Hace dos años, Gisele no estaba satisfecha con nuestro matrimonio. Necesitaba un cambio. Me dijo que aunque la situación funcionara para mí, no era lo mismo para ella. Y es que a veces en una relación te encuentras en un punto en el que todo funciona para tí pero lo más importante es que la relación funcione para los dos. Hay que trabajar en las dos partes para que sea sostenible", agregó.

Finalmente, Brady explicó que en un principio no logró entender lo que sucedía con su matrimonio. Y que una carta escrita por su propia esposa, la cual hasta la fecha conserva, le hizo ver las cosas de manera distinta.

"Me hizo una carta muy reflexiva. La guardo porque me recuerda que las cosas cambian y evolucionan con el paso del tiempo. Es muy fácil que los hombres se centren en sus carreras, pero es importante tomar decisiones familiares", sentenció el seis veces ganador del Super Bowl.