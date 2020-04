Grandes entrenadores que se encuentran sin trabajo

Entrenadores ganadores de grandes títulos, innovadores, carismáticos, pero sin trabajo.

La lista es larga y, aunque aún no hay actividad futbolística, siempre estarán a la espera.

Algunos terminaron sin club este mismo año, otros están en el parón desde hace rato.

¿Quién se atreverá a contratar a alguno de ellos?

A continuación, te traemos una lista de los principales entrenadores de futbol sin trabajo.

Entrenadores en el paro

Desde 2020 se encuentran disponibles timoneles como el bicampeón de la Liga Ernesto Valverde (despedido por Barcelona), Jürgen Klinsmann (ex Unión Berlín) y Walter Mazzarri (ex Torino).

Nombres como los de Mauricio Pochettino (ex Tottenham), el multicampeón italiano Massimiliano Allegri (ex Juventus), Unai Emery (ex Arsenal) y Luciano Spalletti (ex Inter) están libres desde 2019.

También destacan desde el año pasado Manuel Pellegrini (ex West Ham), Quique Sánchez Flores (ex Watford) y Mircea Lucescu (ex Turquía).

También Eusebio Di Francesco (ex Sampdoria) y el campeón mundial 2002 Luiz Felipe Scolari (ex Palmeiras).

En el paro se encuentran desde 2018 José Néstor Pekerman (ex Colombia) y Rabah Madjer (ex Argelia).

Además, Mark Hughes (ex Southampton) y Sam Allardyce (ex Everton).

Luigi Delneri (ex Udinese) y Marcelo Romero (ex Málaga) están en lista de parados desde 2017.

Desde 2016 destacan nombres como los de Laurent Blanc (ex PSG), el campeón de Copa América 2007 Dunga (ex Brasil) y Roberto Di Matteo (ex Aston Villa).

¿A cuál de ellos querrías para tu equipo?