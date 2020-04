Álvaro Ortiz afirma que se le está “dando la espalda a los jugadores”

Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) aseguró que se le está “dando la espalda a los jugadores” con la decisión de desaparecer la Liga de Ascenso MX.

La desaparición del Ascenso MX está próxima

“Más del 70% de jugadores están en desempleo. Hay gente que va a esperar un hijo, que tiene que pagar una hipoteca, tenemos que buscar una solución. Hay patrones que le dijeron algo al futbolista y tomaron una decisión contraria, le están dando la espalda a sus jugadores”, declaró Ortiz a ESPN.

Los dueños del futbol mexicano quieren terminar con el Ascenso MX para crear una Liga de Desarrollo en la que sólo participarían jugadores Sub-23, por lo que la mayoría de los futbolistas se quedarían sin trabajo y algunos clubes podrían desaparecer.

“Hoy tuvimos una videoconferencia para saber de cada uno de los referentes del equipo saber cuál es la posición del club. Obviamente existe una incertidumbre muy grande, porque no se sabe qué va a pasar. Se sabe que quieren hacer otra liga y quieren terminar el torneo actual. Hay gente con incertidumbre, ya que la semana pasada que tuvimos comunicación la decisión era otra, había un acuerdo que todos estaban en posición de no abolir el descenso y que no se terminaba la liga”, apuntó.

El Ascenso MX no ha hecho oficial esta decisión y sólo se limitó a informar que han tenido reuniones para definir el futuro de la competencia.