López Obrador arremete contra el Chicharito por críticas en su contra

Javier ‘Chicharito’ Hernández se convirtió en un nuevo objetivo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de que lo criticara en algunos entrevistas que ha dado en los últimos días.

Durante su conferencia mañanera de este martes 14 de abril, López Obrador señaló que algunos deportistas y personajes famosos han sido usado por los conservadores como “puntas de lanza” para atacarlo.

Sin mencionar su nombre, el presidente señaló que antes no opinaba sobre política pero ahora extrañamente sí lo está haciendo.

“Últimamente provocan entrevistas, con un personaje del deporte, para que opine mal, que por cierto nunca se había metido a hablar, me caía muy bien, bueno, me sigue cayendo bien, por que no opinaba, incluso antes otros opinaban en lo político y éste se había mantenido con mucha prudencia”, dijo.

Chicharito Hernández declaró al periodista Jorge Ramos cuando se le cuestionó sobre el gobierno mexicano que: “hay muchísimo más que puede hacer y creo que se podría decir que en vez de ir hacia delante vamos un poco hacia atrás”.

Y con Sofía Niño de Rivera señaló las desigualdades de salarios que hay con los expertos en la salud. “"Espero que esto regrese a la normalidad o que mejore nuestra realidad, ojalá que todas esas personas que están en unos niveles extremadamente altos puedan aprender de esto y haya menos desigualdad en todos los sentidos. Es increíble que a mí me paguen tantísimo por hacer un deporte y que la gente que trata de encontrar la cura contra algo que está parando al mundo no está ganando nada, económicamente hablando”.