¿Quién es Dalys?, la luchadora que es esposa del Negro Casas

Es una mujer con mucho carácter, se describe como perseverante, exigente, disciplinada y enojona entregada en cuerpo y alma a la lucha libre y se ha colocado como la ruda a vencer y es que Dalys "La caribeña" se sacudió las malas críticas y demostró que podía ser mejor y siguió adelante.

MUERE DE CORONAVIRUS AFICIONADO DE TIGRES QUE ASISTIÓ A APOYARLOS A NUEVA YORK

Ahora se ha convertido en la luchadora que ha obtenido muchos reconocimientos, campeonatos dejando en claro que mantiene el dominio en los terrenos rudos y como no, al tener a su lado a un gran maestro, pareja, amigo el luchador leyenda Negro Casas. La panameña nos dejó conocer un poco más sobre ella, a través de 100 preguntas que se le hicieron en 5 minutos.. y es muy palpable su pasión es el gimnasio, confesó que le gustan mucho sus piernas y se ha dedicado a cuidar su cuerpo y su alimentación para dar lo mejor en los cuadrilateros.

Está guapa mujer cree en el amor a primera vista, su comida favorita es el sushi y prefiere el calor, uno de sus sueños es conocer China. Si tuviera la oportunidad iría al futuro. Es amante de los perros y si tuviera dinero, compraría un terreno para poner un albergue para los canes.

Dalys ha establecido un matrimonio muy sólido dentro de la lucha libre, por dónde se mire en su familia, la integran luchadores. Le gustaría que alguna de sus hijas se dedicara a la lucha, es creyente y le gusta el merengue. Es una mujer de cambios y no le teme a un cambio de imagen. Considera que su lucha ideal sería frente a Marcela, y no hace mucho tiempo, dijo que le gustaría una revancha.

La ruda no le tiene miedo a nadie y hasta el momento, no ha surgido una gladiadora que le quite el sueño.

NEGRO CASAS

Cuando Dalys vivía en Panamá y vio al Negro Casas, surgió ese amor a primera vista, él ya era una figura y el luchador mexicano comenzó a visitarla frecuentemente. Dalys admira a su marido y confiesa ser celosa y sus flores favoritas son las rosas. Juntos comparten el amor por la lucha libre a la que le han entregado todo.

Los memes se burlan de Chivas por el baile que les dio Pachuca Fernando Beltrán se fue con todo al frente y con poca efectividad abrió el camino para que Álvarez y Pachuca se lucieran

Mi día empezó alas 7 el tuyo,🤔🤔 vamos a darle más tarde espalda y brazo 💪💪#lamasfuerte CMLL 💯 LUCHADORA 💯 CMLL 💯🇵🇦🇲🇽🎌❤️❤️ pic.twitter.com/fV0SnW2fYT — Dalys la caribeña (@dalyscmll) April 9, 2020

Siempre desde que empecé supe que quería y dónde quería llegar 🤔🤔 Sábado de brazo 💪💪me empieza a quedar grande la ropa pero vamos a sacar más grasa🙌🔥🔥 #QuedateEnCasa 🙌🙌#entrenaencasa💪🏻💪🏻 #SiSePuede 💯 LUCHADORA 💯 CMLL 💯🇵🇦🇲🇽🎌 pic.twitter.com/xjQ9Vt6m7S — Dalys la caribeña (@dalyscmll) April 12, 2020