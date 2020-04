Norma Palafox enciende las redes con baile en TikTok

TikTok se ha convertido en la red social de muchas futbolistas mexicanas. La delantera de Chivas, Norma Palafox, no es ajena a ella y este miércoles encendió las redes con un sexy baile que realizó.

Palafox hace la finta de que va a jugar con un balón y empieza a realizar un twerking, mientras usa un ajustado pantalón de mezclilla y un diminuto top deportivo, al ritmo de ‘Baila como Twerk’ de DJ Chino.

La hermosa norma palafox pic.twitter.com/jTCFxNjDDs — Jorgecanche (@jajorgealberto1) April 15, 2020

Norma es una de las futbolistas de la Liga MX Femenil más populares y los aficionados siempre la alaban por su físico.

Sin embargo, a Norma Palafox no le agrada mucho que hablen tanto de su físico. Hace unas semanas expresó su molestia y que estaba harta de sufrir acoso.

“Es incómodo llegar a un punto en el que no te puedas ni acomodar una espinillera porque hacen otro tipo de gestos. Yo sé en lo que estoy, lo voy a hablar claro, es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no me voy a poner un short súper grande, no me siento cómoda, lo hago porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas”, declaró en entrevista para el diario AS.