Sorprende a Diego Reyes pasión del Clásico regio

El mexicano Diego Reyes quedó sorprendido por la intensidad que se vive el futbol en Monterrey, sobre todo en los Clásicos regios.

A pesar de haber jugado varios Clásicos, mencionó que el regio tiene una pasión que no se vive en ningún otro estado del país.

“Es sorprendente la intensidad, a veces locura, con la que viven el futbol acá en Monterrey. Es impresionante porque creo que en ninguna ciudad de México había vivido una intensidad de esta forma y más cuando hay un Clásico".

"Casi casi se paraliza la ciudad, la gente sale a comprar carne asada siempre. Me sorprende mucho nuestra afición que cada 15 días tiene completamente lleno el estadio, con el mismo ambiente y me gusta mucho. Es un equipo en el cual me sorprendió en ese aspecto: la afición”, mencionó a Fox Sports.

Además dijo como es el trabajo desde casa, pues se conectan a una aplicación en donde el preparador físico les pone ejercicios.

“Todas las mañanas a las 11:00 horas nos conectamos vía una aplicación, todo el equipo y el preparador físico nos pone los ejercicios".

"Así ha sido nuestro entrenamiento constante. En las tardes trato de jugar con amigos, siempre en casa. Bicicleta y correr. Tampoco hay mucho qué hacer”, mencionó.