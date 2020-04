¿Quién es Ángel de Oro?, el luchador que se hizo más famoso sin máscara

Un sector de los fans lo tiene como un Ángel, especialmente las feminas que se incrementaron cuando perdió su máscara ante Cuatrero en una función de Homenaje a Dos Leyendas, aunque la historia no es tan linda como parece, pues los hombres en particular, lo abuchean sacando su lado más oscuro y no descarta volverse rudo.

"Tuve el honor de estar en la función en homenaje al padre de la lucha libre en México Don Salvador Lutteroth González y el reconocimiento para Mil Máscaras. Todo luchador quiere participar en una función especial", dijo el joven de 24 kilates. Quien agregó que su rival es un luchador muy fuerte, imponente al que le tuvo que aguantar castigos muy duros. Relató que desde la primera caída trato de impactar lo en un tope, pero el técnico se noqueó al golpearse en la cabeza. Esa situación lo limitó el resto de la función. Y a pesar del golpe, siempre tuvo presente que en su mente estaba el preservar su máscara.

Reconoció que su rival lo traía de arriba hacia abajo y el impacto sufrido en el cuello estuvo a punto de derrotarlo antes de tiempo, pero el público tiene una magia muy especial, que le inyectó energías para continuar con la batalla. Externó que se había acostumbrado a tener a su lado a Atlantis, pues en las batallas previas, estaba en su equipo y lo guiaba para salir airoso, y lo extraño en la última lucha porque era la voz de la experiencia.

No pudo evitar sentir esa tristeza después de haber perdido y es que al final de la batalla, Angel de Oro estuvo acompañado por padre, a quien quería cerca y el momento más difícil fue cuando su madre estuvo inconsolable y casi lo hacía doblarse. No faltaron los aficionados que le gritaban que cumpliera y que se quitara la máscara "no perdí por malo. En esto se gana y se pierde”, y las enseñanzas de su padre surtieron efecto, cumplió cómo caballero y al mostrar su rostro, las aficionadas comenzaron a ovacionarlo.

"Duele perder una máscara que me dio de comer, que se convierte en tu vida. Tu compañera por 12 años y de repente, me cortaron las alas”, mencionó el gladiador. Aunque Angel de Oro había dicho que si perdía, se retiraría pero al ver el impacto que tuvo su hermano, y pensó que tendría que luchar más.

El público femenino apoya a "Los Chávez" pero ese cinismo que puede ser interpretado de muchas maneras junto a esa sonrisa que podría simbolizar lo bueno o lo malo. Y es que en ocasiones el público es muy decisivo en el cambio de bando, pues entre abucheos provocan el cambio de bando. "Mi hermano estuvo en Los Guerreros Laguneros y en una lucha que tuve de pareja a Cavernario, saqué el temperamento y soy rudo hasta para dar el gasto".

