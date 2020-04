Rafael Nadal revela que por el encierro no tenía ganas ni de levantarse

Luego de estar un mes en cuarentena, el tenista español Rafael Nadal reconoció que la ha pasado mal y que en algunas ocasiones no tenía ganas ni de levantarse porque no tenía motivación.

RENATO IBARRA ROMPE EL SILENCIO Y AFIRMA QUE NUNCA AGREDIÓ A SU ESPOSA

En un evento de solidaridad con la Cruz Roja de España, Nadal fue parte de varias estrellas que se unieron para recolectar fondos en la lucha contra el coronavirus, y ahí fue donde explicó parte de las sanciones que ha tenido en este encierro.

“Lo llevo mejor que hace tres semanas. Los seres humanos nos adaptamos a lo que hay. Al comienzo las noticias eran tan terribles que se hacía difícil tener ganas de nada. Me costaba tener ilusión por levantarme y hacer cosas. Hay que ayudar y contribuir en la medida que se pueda. Cuando ves que pasa en Italia, un país vecino, ves que nos va a llegar a todos. Cuando el virus estaba en China no nos lo tomábamos en serio”, apuntó el tenista español.

España ha sido uno de los países más afectados por la situación con más de 177 mil fallecidos por coronavirus, por tal motivo Nadal sabe que pensar en algún evento deportivo en estos momentos es lo de menos.

“Si las cosan van a mejor porqué no se puede terminar de jugar la temporada futbolística pero el tenis se mueve de país en país y lo que conlleva la organización de cualquier evento deportivo. Hasta que no haya una cura hay una situación complicada. Se me antoja difícil un torneo a corto o medio plazo”, explicó.