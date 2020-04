Renato Ibarra rompe el silencio: 'Todo es muy injusto, pero no me hago la víctima'

El ex jugador del América, Renato Ibarra rompió el silencio y declaró que nunca golpeó a su pareja Lucely Chalá como lo manejaron muchos medios de comunicación, sin embargo también explicó que no se hace la víctima.

En declaraciones para Futbol Picante de ESPN, el atacante ecuatoriano comentó que quedó muy dolido por la manera en que se trató el tema, pues considera que la situación se salió de control, pero que nunca agredió a su esposa.

“He visto publicaciones que me han dado duro y de periodistas grandes, pero así es esto y me toca aguantar todo. Además, injustamente porque no hubo agresión a mi ex pareja. Me ha dolido un poco el cómo ha manejado la prensa todo esto. Todo es muy injusto. Tampoco me hago la víctima de lo que pasó, pero tengo que aclarar que nunca hubo agresión. Hubo un problema familiar, pero nunca agredí a mi ex pareja”, comentó Renato.

Ibarra estuvo varios días en la cárcel, hasta que su Lucely Chalá retiró la demanda que había puesto, el club América lo separó de su plantel y ahora busca seguir con su carrera deportiva.











