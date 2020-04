Jugador del Manchester City compara a Raúl Jiménez con Lewandowski

Siguen en constante ascenso los elogios que Raúl Jiménez recibe por su destacada actuación con los Wolves en la Premier League. Recientemente, el jugador fue comparado con Karim Benzema, por el ex delantero chileno Iván Zamorano, quien incluso deseó verlo jugar en el Real Madrid. Ahora a la lista de jugadores que destacan las cualidades del mexicano se suma el mediocampista alemán del Manchester City, Ilkay Gundogan.

El ex jugador del Borussia Dortmund y actual pieza clave en el esquema de Pep Guardiola, resaltó que Jiménez podría jugar sin mayores problemas en cualquiera de los equipos que conforman el denominado 'Big 6' en Inglaterra, es decir en Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal o Tottenham, inclinándose a apostar a que en el City encajaría a la perfección.

"Puedo imaginarlo jugando con nosotros, para ser honesto. A veces es tan difícil predecir algo que, por supuesto, un jugador puede tener toda la calidad y todo lo que se necesita para jugar en un equipo top 6 o para los mejores clubes del mundo", explicó el alemán en entrevista para ESPN.

Asimismo, Gundogan al hablar de Jiménez recordó a Robert Lewandowski, jugador con el que compartió cancha mientras ambos jugaban para el Borussia Dortmund, siendo esa una de las mejores etapas del polaco.

"Sabes, para ser un delantero, es muy móvil, pero también físicamente es bueno y talentoso técnicamente con la pelota. Así que creo que tiene todo lo que un delantero de clase mundial necesita. Si comparo, tal vez aún no esté en ese nivel, pero a veces me recuerda a Lewandowski, porque he jugado con él y en términos de estilo, creo que todavía hay mucho potencial", afirmó Gundogan.