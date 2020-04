Jugador del Manchester City revela que él y su familia pudieron estar contagiados de Covid-19

La Premier League en Inglaterra dio a conocer durante el inicio de la pandemia en aquel país que algunos de sus miembros resultaron contagiados por Covid-19. Tal fue el caso del técnico español del Arsenal, Mikel Arteta, así como el jugador del Chelsea Callum Hudson-Odoi.

Sin embargo, se especula que más jugadores o técnicos hayan podido contagiarse del virus sin saberlo, esto debido a que no se llevaron a cabo los tests correspondientes o por ser parte del grupo de personas asintomáticas ante la enfermedad. Tal es el caso de Kevin De Bruyne, jugador del Manchester City, quien recientemente reveló en entrevista con Sky Sports que cree haber tenido coronavirus.

"Cuando empezó el confinamiento mi familia estuvo enferma por ocho o nueve días. Empezó con mi hijo más chico, luego el más grande y luego mi mujer, pero no sé si tuvimos coronavirus. Tenía un poco de dolor en la garganta, pero de los cuatro fui realmente bueno en comparación con los otros. Afortunadamente, ya estamos bien y las últimas dos o tres semanas han sido realmente buenas, encontramos una rutina y todo está muy bien", explicó el belga.

Por otra parte, De Bruyne admitió que pese a que el conjunto citizen les mandó a los jugadores un plan para ejercitarse en casa, extraña estar en las canchas y reconoció que se aburre fácilmente al ejercitarse en solitario.

"Me aburre hacer cosas por mi cuenta. Pude entrenar incluso nadando, pues tengo una pequeña piscina abajo en casa. Estuve alternando eso con correr en el gimnasio de casa. El club nos preparó muchos ejercicios, además de correr y nadar. Pero no soy de los que pueden estar una o dos horas en el gimnasio, termino aburrido. Prefiero correr y así me mantengo ocupado, puedo escuchar podcasts y cosas así", agregó el atacante de los Sky Blues.