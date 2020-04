El legado que dejó Michael Jordan en el mundo deportivo

Michael Jordan marcó una época dorada en la NBA con los Chicago Bulls, convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes en este deporte que lo llevaron a consagrarse seis veces campeón y posteriormente a ser considerado "The Goat" (Greatest of All Time) el mejor basquetbolista de todos los tiempos.

ATLETA MEXICANA TIENE COVID-19 Y DENUNCIA QUE EL GOBIERNO LA HA IGNORADO

Desde sus inicios siempre mostró una mentalidad ganadora, ya que tras ser descartado por el equipo de basquetbol en la preparatoria no se dio por vencido e intentó en múltiples ocasiones alcanzar su objetivo; y fue en el basquetbol colegial, con los Tar Heels de North Carolina, donde mostró grandes condiciones que marcarían el inicio de su carrera.

Fue en este periodo como universitario, donde llegó la oportunidad de representar a su país en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984, donde obtendría su primer medalla de oro.

Los Chicago Bulls fueron el equipo que le abriría las puertas en el básquetbol profesional de la NBA, en su primera temporada en 1984 causó sensación; enfundado en su jersey con número 23 logró promediar 28 puntos por partido llevándolo a disputar el All Star Game y ganar la distinción de Rookie del año.

Para la temporada de 1988 Jordan obtuvo su primer MVP, además fue la primera vez que avanzaba a las semifinales de conferencia, donde caería ante los llamados "Bad Boys" de los Detroit Pistons, liderados por Isiah Thomas y con los que se daría una de las rivalidades más recordadas.

Fue hasta la temporada de 1991 cuando finalmente el conjunto guiado por Phil Jackson, con un Jordan y Pippen más maduros, lograron imponerse a los Pistons luego de haber caído en tres ocasiones de manera consecutiva.

Esa temporada derrotaron a Los Angeles Lakers del Magic Johnson en las Finales, alcanzando su primer campeonato. Con la obtención de su primer "Three-peat", tres anillos de campeonato de forma consecutiva (91', 92' y 93'), demostraron ser uno de los equipos más dominantes en la NBA.

Además formó parte del llamado "Dream Team", la selección de básquetbol de Estados Unidos que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Barcelona 1992, en donde por primera vez se permitía incluir a jugadores profesionales de la NBA.

Estaba acompañado de estrellas de la talla del Magic Johnson (Lakers), Larry Bird (Celtics), Scottie Pippen (Chicago Bulls), Charles Barkley (Suns de Phoenix), Chris Mullin (GS Warriors), John Stockton (Utah Jazz), Karl Malone (Utah Jazz), Clyde Drexler (Portland Trail Blazers), Patrick Ewing (NY Knicks), David Robinson (San Antonio Spurs) y Christian Laettner, único jugador universitario (Duke Blue Devils).

Pero no todo serían alegrías pues el 6 de octubre de 1993, Michael Jordan anunció sorpresivamente su retiro, en gran medida luego del asesinato de su padre meses atrás.

El famoso "I'm back”.

Luego de su incursión por el beisbol, Jordan anunció a través de un comunicado de prensa con la frase "I'm back" su regreso a las duelas para la temporada 1995, pero esta vez vestiría el dorsal número 45. Aquella primera temporada los Chicago Bulls llegaron a semifinales donde cayeron ante el Orlando Magic.

Al año siguiente, Jordan estaba encendido y regresó a su mejor versión, de nuevo utilizando el emblemático número '23'; a esto se sumó el refuerzo de lujo, el especialista en rebotes "The Worm" Dennis Rodman, las destacadas actuaciones de Scottie Pippen, Brian Williams y Steve Kerr es como llegaron a las finales con la sorprendente marca de 72-10, que hasta ese entonces era el mejor récord en la historia de la NBA, superado en 2016 por los 73-9 de los Warriors de Stephen Curry.

Así obtendrían su cuarto título y nuevamente el equipo acaparaba los reflectores, escribiendo en letras de oro una de las etapas más especiales en básquetbol de la NBA con la obtención de un nuevo "Three-peat" (96', 97' y 98'), los Chicago Bulls impondrían una auténtica dinastía en este deporte.

Muchos fueron los factores que llevaron a la desintegración de ese exitoso equipo, entre ellos la salida de jugadores importantes y el término de contrato del entrenador Phil Jackson, fue como Jordan anunció su segundo retiro.

Pero no todo estaba escrito en la carrera de Michael Jeffrey Jordan y nuevamente en 2001 regresaría a las duelas, pero en esta ocasión defendería los colores de los Washington Wizards.

Aunque las lesiones impidieron a Jordan un mejor desempeño, pero aún así sus números eran muy destacados y en 2003 puso punto final a su carrera en el basquetbol.

Ahora toca el turno de conocer el lado más humano del hombre que lo cambió todo en el básquetbol profesional, este 19 de abril se estrena la serie "The last dance" de Michael Jordan a través de la plataforma de streaming Netflix, que contará aspectos nunca antes vistos de su carrera.

PALMARÉS DE MICHAEL JORDAN

La carrera de "The Goat" en números:

6 veces campeón de la NBA (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

6 veces MVP de las finales

5 veces MVP de la Temporada (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)

14 veces All-Star 2 medallas de oro olímpicas (Los Ángeles 1984 y Barcelona 1992)

Mejor Defensor del Año (1988) Rookie del Año (1985)

11 veces en el Mejor Quinteto de la NBA (10 en el 1º, 1 en el 2º)

1 Medalla de Oro en Juegos Panamericanos (Caracas, 1983) Miembro del Basketball Hall of Fame (2009)

Récords Más títulos de máximo anotador, con 10

Mayor promedio anotador en una carrera de la historia, 30.1

Más partidos consecutivos anotando en dobles dígitos, con 842

Mayor promedio anotador en una carrera de la historia en eliminatorias, 33.4

Mayor promedio anotador en finales, 40,1 en la temporada 1993

Más MVP de las Finales, 6 distinciones

Logró 30 triples-dobles (28 temporada regular y 2 eliminatorias)

Logró el primer triple-doble en un All-Star Game, en 1997









Publicidad