Vanessa Zambotti revela que tiene Covid-19 y ha sido ignorada por sistema de salud

La atleta mexicana, Vanessa Zambotti dio a conocer que tiene Covid-19 luego de hacerse una prueba en un hospital privado, pero no ha recibido respuesta por parte de las autoridades sanitarias, con quienes ha tratado de comunicarse.

CLUBES DE LIGA MX QUIEREN ACABAR EL TORNEO, NO IMPORTA QUE EL SIGUIENTE EMPIECE EN OCTUBRE

A través de redes sociales la judoka y participante en cuatros Juegos Olímpicos, explicó que se siente relativamente bien, pero en cuanto trató de comunicarse a los teléfonos brindados por el gobierno federal, no ha recibido respuesta.

“Me hice el examen en un laboratorio privado he tratado de comunicarme con el gobierno para avisarles de mi caso pero no he tenido éxito ya que en la línea covid solo es para registrar casos nuevos”, publicó Zambotti la noche del viernes.

Me hice el examen en un laboratorio privado he tratado de comunicarme con el gobierno para avisarles de mi caso pero no he tenido éxito ya que en la línea covid solo es para registrar casos nuevos . — Vanessa Zambotti OLY (@vanessazambotti) April 18, 2020