Álvaro Ortiz explota en contra de la decisión de eliminar el Ascenso MX

Álvaro Ortiz se ha convertido actualmente en la voz de los jugadores profesionales del futbol mexicano. Anteriormente el ex jugador de equipos como América, Necaxa, San Luis, entre otros, alzó la voz ante la situación de los pagos que no recibían los jugadores del Veracruz. Ahora, ante la decisión de eliminar la Liga de Ascenso, el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas profesionales no se guardó nada y explotó en contra de las generaciones pasadas de futbolistas.

"Los jugadores hablan con ustedes, cosa que no pasaba antes. Tuvieron que llegar usredes como medio internacional para que empezaran a hablar. Hoy quiero hacer un llamado y la realidad es que se habla mucho de la AMF, que si no hacemos o que si hacemos, pero la realidad es que hoy estamos pagando lo que todas las generaciones de futbolistas que les valió madre todas estas generaciones que estan ahora", explicó en entrevista con ESPN.

Álvaro Ortiz ve como principales culpables de la extinción del Ascenso MX a las generaciones anteriores que no crearon sindicatos como el que existe ahora para pelear este tipo de decisiones que los jugadores consideran injustas y que actualmente tienen la oportunidad de alzar la voz sin ningún tipo de consecuencias.

"Todos han ayudado de alguna manera. Quiero ver las generaciones de los 60 o 70 y les valimos madre y pagamos las generaciones posteriores y este es un gremio que comenzó hace tres años. A todos esos ex futbolistas que debieron tener sindicato y no lo tuvimos y hoy lo estamos pagando", agregó el ahora directivo de la AMFpro.