Charles Leclerc se impone en el GP virtual de China

Como ya hizo hace dos semanas en el de Australia, el piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) también se impuso este domingo en el Gran Premio de virtual de China, en el que desde el simulador de su casa ganó por delante del tailandés Alexander Albon (Red Bull) y con el español Carlos Sainz (McLaren) en la décima plaza y el portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, en la decimoquinta.

Leclerc comenzó nuevamente desde la 'pole', esta vez en el circuito virtual de Shanghái, con el británico George Russell justo por detrás en la primera fila de la formación de salida.

He won in Melbourne… he wins in Shanghai! 👑 @Charles_Leclerc makes it back-to-back #VirtualGP wins! #F1Esports #RaceAtHome pic.twitter.com/MPzMnaATKO

Tras 28 vueltas con el juego F1 2019, el monegasco logró su segunda victoria, esta vez con Albon segundo y el especialista en videojuegos Guanyu Zhou tercero.

Por detrás se clasificaron George Russell, Stoffel Vandoorne, Esteban Gutiérrez, Louis Deletraz, Liam Lawson y Nicholas Latifi. Sainz, que comenzó desde la undécima plaza, terminó la carrera un puesto por delante para completar el Top-10.

So, @Charles_Leclerc is getting pretty good at taking back-to-back wins, huh? 😅

The moment he won his second #VirtualGP in China!#F1Esports #RaceAtHome pic.twitter.com/E1pFlzCrjV

— Formula 1 (@F1) April 19, 2020