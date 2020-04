Chicharito Hernández pierde en su debut en la eMLS

Javier Hernández perdió en su debut en la eMLS, un torneo de FIFA 20 ante la pausa deportiva de la Major League Soccer (MLS) y que se juega a dos partidos la serie.

Aunque el mexicano dio batalla al mando del LA Galaxy, pero el delantero Adama Diomandé tuvo mayor pericia para manejar el cotejo y darle el triunfo al LA Galaxy (0-1).

El primer tiempo pudo ser para cualquiera, más la puntería no estaba fina, especialmente del jugador que es compañero de Carlos Vela en el LAFC.

Fue hasta la segunda mitad que Diomandé -con su personaje virtual- sacudió las redes tras un pase filtrado que resolvió con un potente disparo dentro del área, imposible para el arquero y virtual compañero de 'Chicharito'.

GOLAZOOOO!@Diomxnde strikes first in the El Tráfico showdown!@eMLS Tournament Special pres. by @CocaCola & @PlayStation. pic.twitter.com/b6y6VpUDVr

— Major League Soccer (@MLS) April 20, 2020