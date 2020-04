Futbolista se suicida después de que Colón de Santa Fe lo dejara libre

El futbol argentino está de luto después de que Alexis Ferlini, portero de la categoría 2001, se suicidara después de que el Colón de Santa Fe lo dejara libre.

Iker Casillas le dedica un ‘Goya’ a la afición de Pumas

Cristiano Ronaldo vuelve a romper la cuarentena, ahora por una fiesta

Su padre Ariel fue quien dio a conocer que el joven de 19 años se quitó la vida el pasado miércoles y que fue sepultado este fin de semana.

"Mi hijo Alexis Ferlini, el Pulpo, se me quitó la vida el miércoles. Hoy lo llevé al cementerio de Santo Tomé a las 9:30". “No sé qué pasó. Estaba bien en casa con la familia y su novia. El bajón de Colón como que rebalsó y hoy físicamente no lo tengo. Ojalá por Dios no quiero que le pase a nadie más estas cosas, menos a los chicos del club. Los actuales dirigentes de Colón no saben el daño que causan a los chicos, cuando en otros clubes los tienen como tiene que ser”, publicó el padre de Alexis en redes sociales.

Ariel Ferlini reveló que el Arsenal y Platense también lo buscaban pero que se había acabado el tiempo para ficharlo.

El club no se ha pronunciado al respecto sobre lo sucedido con Alexis Ferlini, pero los aficionados del equipo expresaron sus condolencias a la familia del joven.