"La situación geográfica puede ser la diferencia entre Guardiola y yo": Miguel Herrera

Una vez más Miguel el 'Piojo' Herrera ha dado de qué hablar con sus declaraciones y es que en esta ocasión, el entrenador de las Águilas del América dijo que podría enfrentar a Pep Guardiola sin problemas, demostrando así que está en condiciones de competirle al técnico catalán y demostrar que tiene posibilidades de dirigir a grandes clubes en Europa.

"La diferencia es que él (Guardiola) está en Europa y yo en el continente americano. Estoy muy feliz en el equipo que estoy, pero me gustaría emigrar a europa para demostrar que tengo capacidad de dirigir en otros lados. La situación geofráfica puede ser la diferencia entre Guardiola y yo", explicó el 'Piojo' en entrevista con TUDN.

Otro aspecto que destacó el técnico americanista es que a pesar de que Guardiola ha ganado una gran cantidad de títulos en Europa con clubes como el Barcelona, Bayern Munich y Manchester City, se cree capaz de poder competirle, pues no se siente menos por el hecho de contar con menos títulos en su carrera.

"La proporción de títulos que ha ganado y que yo he ganado es muy grande, pero por supuesto que si me tocara enfrentarlo en una cancha daría todo por ganarle. No me sentiría para nada menor que él, me podría enfrentar a Pep y no me siento menos. Lo respeto mucho, es el mejor técnico del mundo, pero tengo bases para poder enfrentarlo", agregó.