Quieren a Damm en la eLiga con Tigres; él se niega

Luego de dos derrotas y un empate en la eLiga, los aficionados de Tigres quieren cambios en los jugadores que representan al equipo de manera virtual.

También te puede interesar: Rayados vuelve a perder en la eLiga

La afición pidió a Jürgen Damm como uno de los nuevos representantes en el torneo; sin embargo, el jugador que ya tiene un pie en la MLS y se negó a aceptar la invitación.

“Me gustaría comentarles que como a mí nunca me consideraron desde un principio para la eLiga, y prácticamente para nada relacionado al equipo, desde que anuncié mi salida no pienso ya participar".

"No es un tema de orgullo, simplemente pienso que las cosas no se deben forzar y que hay que respetar las decisiones tanto del club de no ponerme, como la mía de salir en verano”, mencionó.

Agregó que desea terminar su relación de cinco años con Tigres de la mejor manera, equipo con el que obtuvo logros importantes.