Atleta paralímpica cose mascarillas para combatir el coronavirus

Los atletas profesionales también se han unido a la lucha contra el coronavirus. Tal es el caso de Tully Kearney, deportista británica paralímpica está fabricando mascarillas con filtro con su máquina de coser, y que está obsequiando a familiares y amigos. Pero también hace bolsas de lavandería para el personal del hospital de Birmingham, ciudad donde se encuentra confinada al lado de su madre.

I’ve made 20 scrubs bags and my first scrubs top! Never made clothing before so it’s a challenge & not anywhere near perfect – but for someone with CP & Dystonia I’d say I’ve done a fairly good job 😂 All made as part of @OfficialFTLOS for @WalsallHcareNHS #fortheloveofscrubs pic.twitter.com/ZSW5ZF3P1s — Tully Kearney (@TullyKearney) April 13, 2020

Ante la imposibilidad de entrenarse para los Juegos Paralímpicos de Tokio que fueron pospuestos hasta 2021 por la pandemia que acecha al mundo, la nadadora decidió no permanecer con los brazos cruzados y apoyar desde su trinchera al personal médico que lucha a diario contra el covid-19.

During the COVID-19 crisis, seven-time world champion @TullyKearney is spending her time making face masks and laundry bags while keeping focus on her first Paralympics! Read more 👉https://t.co/p1g97BLKCY#ParaSwimming @ParalympicsGB pic.twitter.com/KkYFMuuRJh — Para Swimming (at 🏡) (@Para_swimming) April 18, 2020

"Cuando me enteré de que Tokio no iba a ser este año, me decepcioné. Me pregunté si había trabajado cuatro años para nada. Pero me facilitó saber que no sólo me estaba pasando a mí, a diferencia de Río, cuando fui la única del equipo de Gran Bretaña que se retiró por lesión. Sería una historia increíble contarles a mis hijos y nietos que fui a los Juegos Paralímpicos 2020 en 2021", declaró la nadadadora.

Patriots dan a conocer nuevos uniformes para temporada 2020 El equipo de New England se está preparando para iniciar una nueva etapa sin Tom Brady

Desde hace algunos años, Tully Kearney comenzó a aficionarse a la costura de collares y pañuelos que vendía por Internet. Ella reside en Manchester, donde entrena y estudia Fisiología.

A sus 22 años es campeona mundial de 50, 100 y 200 metros libres S5. Ella nació con parálisis cerebral y padece distonía, un trastorno del movimiento que causa contracciones involuntarias de los músculos.