Confirma Basanta su salida de Rayados

El jugador histórico de Rayados, José María Basanta, adelantó que su etapa en el futbol mexicano terminará junto con el Clausura 2020.

“El ciclo acá culminó, he dado todo lo que tenía. He crecido mucho como persona, porque el club enseña valores que a uno le van quedando y bueno me voy dejando todo".

"Mi idea cuando llegué era dejar el nombre en la historia y he conseguido objetivos. Me voy muy feliz, contento de haber hecho una carrera acá, con mis mejores recuerdos de Monterrey y la afición”, dijo a Fox Sports.

Adelantó que seguirá en el camino del futbol, aunque en los primeros años del retiro se alejará por completo del ambiente futbolístico.

“Seguiré relacionado al futbol, pero en los primeros años creo que voy a desligarme un poco. Ya después estaré de vuelta”, mencionó.

En cuanto al torneo actual, el equipo se encuentra en el sótano, aunque con remotas posibilidades de clasificar, por lo que aseguró harán lo imposible por estar en la Liguilla.

“Tenemos dos objetivos: la Liga y la Copa. El principal es la Liga, así que si no clasificamos es un fracaso para Monterrey. Hay que pelear la Liguilla por lo menos”.

“En cuanto a rendimiento, las primeras fechas sí nos costaron mucho. Pasaron cuatro jornadas y se mejoró, hemos sido mejores que los rivales, pero lamentablemente no hemos podido salir de ese bache. Veremos qué sucede, todavía tenemos la esperanza de clasificar”, dijo.

Chema ha ganado nueve títulos con el Monterrey, tres de Liga, cuatro de Conca, uno de Interliga y uno de Copa, además están en la final de Copa del Clausura 2020.