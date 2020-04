Muere futbolista mientras se entrenaba en casa

Un futbolista ruso del filial del Lokomotiv Moscú, Innokenti Samojvalov, murió este lunes de insuficiencia cardíaca mientras se entrenaba individualmente en su domicilio debido a la cuarentena del coronavirus.

"Es horrible…si los médicos le permitieron entrenarse, entonces, es probable que no tuviera ningún problema. Nos han escrito, (que la causa es) insuficiencia cardíaca", comentó el entrenador Alexandr Grishin a la agencia RIA Nóvosti.

Samojvalov, de 22 años, se puso mal mientras se ejercitaba en su domicilio y seguidamente falleció, según informó el Lokomotiv en un comunicado.

"Era un buen chico (…) y un buen amigo. El Lokomotiv está consternado por la noticia. Es una gran pérdida para toda nuestra familia", señala la nota oficial del club.

Grishin agregó que, debido a la Covid-19, no hay entrenamientos colectivos, aunque, como otros jugadores, el futbolista del equipo Kazanka se entrenaba de manera individual siguiendo las indicaciones del club.

El fallecido, que estaba casado y tenía un hijo, entró en la cantera del equipo de los Ferrocarriles de Rusia con 9 años, ganó la liga juvenil con el Lokomotiv (2015-16) y militaba con el Kazanka en la segunda división rusa desde hace dos temporadas.

La Unión de Futbol de Rusia, que emitió un telegrama de condolencias, suspendió todas la competiciones hasta el 31 de mayo y espera reanudar la liga entre la segunda mitad de junio y la primera de julio.

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.

He had a wife and a son.

Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d

— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) April 20, 2020