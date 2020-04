¿Por qué desapareció la Liga de Ascenso Mx?

Luego de los diversos reclamos por la polémica decisión de desaparecer la Liga de Ascenso para impulsar una Liga de desarrollo, el presidente de la Liga Mx Enrique Bonilla aclaró algunos puntos sobre esta determinación.

“Estoy contento porque dimos un gran paso. Si esta fue una semana agitada, si no hubiéramos tomado este paso, si no tuviéramos ya la aprobación para rescatar al ascenso, íbamos a tener semanas muy difíciles, semanas en que los jugadores iban a encontrarse con que en muchos de los casos no iban a cobrar como ya en algún equipo está pasando desde febrero, o sea, antes de que se dictara la contingencia y cierre de operaciones”, dijo en entrevista al programa Marcaje Personal de Tv Azteca.

“Bien vale la pena una semana agitada como la que tuvimos, el intercambio de ideas en la asamblea de la Liga MX y todo en aras de poder actuar antes de tener terribles casos como los que hemos tenido por desgracia en el pasado”, ahondó.

Bonilla pidió tranquilidad a los jugadores en cuanto al pago de sus salarios pues les aseguró que cobrarán quincena a quincena sin ningún problema como e antaño.

“Se van a aportar recursos para darles garantía a los jugadores de que quincena a quincena van a cobrar y puedan concentrarse en dar un buen espectáculo a los aficionados y dos, tener las reglas muy claras para que estos clubes que hoy no tienen la certificación porque tienen una serie de carencias administrativas, y con un plazo que estamos pensando de cinco años, que ojalá se recortara, puedan consolidarse como instituciones bien administradas y con un plantel trabajado para que en el momento en que se reabra el ascenso y descenso, no tengan que sufrir ese gran diferencial entre el Ascenso Mx y la Liga Mx”.

Recalcó que cada club que se sume a la nueva Liga de Expansión va a generar empleos para mucha gente y defendió su decisión ya que tras la pandemia, el mundo va a cambiar.

“Cada club que se sume a este nuevo proyecto va a atraer fuentes de trabajo a jugadores, cuerpos técnicos, utileros, áreas administrativas y la garantía de que todos van a cobrar en tiempo y forma. No solo el negocio en el futbol va a cambiar, todo el mundo va a cambiar por la situación en la que estamos atravesando. Una vez que salgamos de la pandemia y reactivemos la economía, va a hacer que todos seamos diferentes. Nosotros tenemos que adelantarnos y visualizar hacia donde tenemos que ir y como le vamos a hacer”, explicó.