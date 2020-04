Futbolistas argentinos piden a la FIFA intervenir por la desaparición del Ascenso MX

La desaparición del Ascenso MX transcendió fronteras y no fue tomada de muy buena forma, tal es el caso del Sindicato de Futbolistas Argentinos Agremiados, que protestará ante la FIFA.

El secretario general del sindicato, Sergio Marchi, señaló para Marca Claro que la FIFA y la Concacaf deberían tomar cartas en el asunto por este atropello contra los futbolistas.

"Aquí la mayor responsabilidad la tiene la dirigencia del futbol mexicano, y la dirigencia a nivel continental (Concacaf) no puede permitir esta situación, y obviamente el presidente de la FIFA no pueden permitir semejante atropello hacia los futbolistas. Esto es una vulneración, un avasallamiento hacia los derechos individuales y colectivos de los futbolistas, de los trabajadores, me parece realmente horroroso”, declaró.

Marchi reveló que enviará una carta a la FIFA. "Será dirigida al presidente de la FIFPRO, que es el sindicato a nivel mundial. Para que interceda, para que genere una queja formal dentro del ámbito de la FIFA”, agregó.