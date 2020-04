Hugo Sánchez: Los dirigentes de la Liga MX deberían planear como sus colegas en la MLS

View this post on Instagram

Quieren la mayoría de los dueños de la liga mexicana eliminar el descenso como lo hacen los americanos en la @mls , luego entonces lo que deberían de hacer los primeros, es planear, organizar, dirigir, pensar y actuar tan profesionalmente en el fútbol mexicano como lo hacen sus colegas en la MLS. #SoyDePumas @ligabbvamx #QuedateEnCasa #encasamequedo #stayathome