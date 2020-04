Lamar Jackson aparecerá en la portada del Madden 21

Lamar Jackson, quarterback de los Ravens de Baltimore, tuvo una gran temporada en 2019 por lo que fue nombrado el Jugador Más Valioso de la NFL y ahora fue elegido para aparecer en la portada del videojuego Manden NFL 21.

"Siempre ha sido un sueño mío desde que era un chico, desde que comencé a jugar el Madden. Es grandioso. Tengo todos los Madden. Para mí, aparecer en el frente, es un sueño hecho realidad”, dijo Jackson en una llamada de conferencia.

"It's a dream come true." @Lj_era8 on Madden cover: pic.twitter.com/FtNibi7xt4

En su segunda temporada en la Liga, Lamar se convirtió en el primer jugador en la historia en sumar más de tres mil yardas por pase y mil yardas por tierra en una temporada.

Sobre si tiene miedo a la maldición de la portada del Madden, Lamar Jackson dijo que no y recordó el caso de Patrick Mahones, quien apareció en la edición de 2020.

"Patrick Mahomes está en una portada y ganó el JMV (del Super Bowl]). Quiero esa maldición. Espero que sea una maldición”, comentó.

"I'd love to follow Mahomes' path of MVP then Super Bowl! That'd be a great path to follow!" @Lj_era8 pic.twitter.com/02A0Czf2P1

— Baltimore Ravens (@Ravens) April 21, 2020