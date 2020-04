El día que Brad Pitt le pidió a Mike Tyson que no lo golpeara

En una biografía de Mike Tyson se publicó el momento en que el boxeador conoció al actor Brad Pitt y fue mientras llegaba a su casa acompañando a sus esposa, Robin Givens, que en ese momento estaba distanciada del pugilista.

FALLECE LEGENDARIO JUGADOR DEL ATLANTE

Fue en 1989 cuando Tyson observó que su mujer llegó con el famoso actor, mientras él la esperaba en casa, todo esto aparece en el libro "Undisputed Truth” (La Verdad Indiscutida), que fue escrito por Larry Sloman, pero narrado en primera persona.

Según Tyson, se encontraba en ese momento en proceso de divorcio de Robin Givens, pero aún sostenían relaciones sexuales, por lo que aclaró que había ido a casa: "Rapidito, que puedo decir, yo era joven y la extrañaba. Yo estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada”.

Tyson relató que el actor le pidió que no lo golpeara, pues según la versión, sólo había acompañado a Givens para la lectura de unos guiones: “Brad debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegue y me decía que sólo estaban repasando un libreto. No fue la mejor manera pero ahí lo conocí. Y la verdad es que me pareció un tipo muy amigable. No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo”, comentó en su momento Mike Tyson.