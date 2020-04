Tom Brady violó la cuarentena y lo mandaron de regreso a su casa

Tom Brady intentó salir a entrenar en solitario en un parque de Tampa, su nueva sede, pero las autoridades lo mandaron de regreso a su residencia debido a que todos los lugares publico están cerrados ante la pandemia por coronavirus.

Fue la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, quien dio a conocer que la estrella de la NFL buscaba la manera de ejercitarse hasta que fue detectado por la policía del lugar, que de inmediato le negó continuar con sus actividades.

“Nuestros parques están cerrados, por lo que gran parte de nuestro personal de parques patrulla alrededor y vio a una persona entrenando en uno. Ella se acercó para decirle que estaba cerrado. Era Tom Brady. ¡Lo sentimos, Tom Brady! Nuestros parques no pueden esperar para darte la bienvenida a ti y a los tuyos con la mejor de nuestras sonrisas. Hasta entonces, permanece a salvo y en casa todo lo que puedas para ayudar a aplanar la curva”, publicaron en la cuenta del ayuntamiento de Tampa, en Florida.

Recientemente Tom Brady firmó un contrato por dos años y 50 millones de dólares, en busca de seguir incrementado su lista de títulos, al tener seis anillos de Super Bowl.

