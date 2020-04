Cassano afirma que Cristiano es un talento fabricado y Messi es un regalo de la naturaleza

El ex futbolista italiano Antonio Cassano, que militó una temporada y media en el Real Madrid, no tiene dudas en la comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo al asegurar que el portugués es "un talento fabricado" y el argentino es un jugador que "no volveremos a ver jamás en la vida", un "Federer, Jordan o Maradona".

Cruz Azul sigue sin sumar puntos en la eLiga MX

Michael Jordan donará ganancias de su documental

"Cristiano Ronaldo es un talento fabricado, también lo notas en las redes sociales donde lo ves haciendo abdominales con sus hijos. Se habla mucho de él, de Messi menos. Pero en el futbol son dos cosas completamente diferentes. CR7 es muy fuerte, pero tiene un talento construido", indicó en una entrevista con Sky Sports que recoge Europa Press.

"Messi, por otro lado, es Federer, Jordan, Maradona, algo que nunca volveremos a ver en la vida, tiene un talento inmenso como un regalo de la naturaleza. A menudo escucho que Messi jugó con fenómenos en Barcelona. Solo recuerdo a Xavi e Iniesta, luego al principio también estaba Ronaldinho. Pero Messi también hizo que jugadores como Pedro, Dani Alves, Mascherano y otros se convirtieran en campeones", destacó.

"Hizo que muchos jugadores crecieran con su talento. El objetivo de Ronaldo es marcar goles, le importa un comino el equipo o las asistencias. Messi, por otro lado, te hace crecer todo el equipo y él es mi ídolo", añadió sobre el '10' del Barça, que dio nombre a su segundo hijo nacido hace siete años.

Cassano, que siempre ha expresado su admiración hacia Messi, también habló sobre otros temas y fue preguntado por su etapa en el Real Madrid, allá por 2006. "Mi gran remordimiento es no haber aprovechado la oportunidad de jugar con 23 años en el Real Madrid, el equipo más grande de la historia, con los mejores jugadores del mundo, como Zidane, Ronaldo y los demás", aseguró.

"En el Real Madrid podía jugarme un puesto en el once con Robinho, y también con Figo y Owen. Eso significa que era uno de los mejores, pero hice muchos 'desastres"", admitió el ex delantero italiano, que militó hasta en ocho clubes diferentes, el último, el Hellas Verona, donde colgó las botas hace casi tres años. Fue su tercera retirada y a la tercera fue la vencida.

Además, Cassano también se refirió a la pretemporada vivida con su compatriota Fabio Capello en el Real Madrid. "En la preparación atlética perdí 16 kilos y marqué dos goles en los primeros tres partidos, pero luego me quedé fuera del equipo. Perdí la cabeza y cuando le faltas al respeto a Capello, él te deja fuera. Luego me dio otra oportunidad, hizo mucho por mí y yo poco para él", sentenció.