Martinoli recuerda agresión del 'Piojo': 'Me amenazó de muerte y pendejada y media'

Christian Martinoli revivió el momento complicado que vivió cuando Miguel Herrera, entonces técnico del Tricolor en el 2015, lo golpeó en el aeropuerto de Filadelfia, una vez que obtuvieron el título de la Copa Oro.

En una charla con Miguel Gurwitz de Telemundo y Carlos Hermosillo, Martinoli recordó que la situación se pudo haber puesto peor, pues al siguiente día se fue de vacaciones y ya no procedió de manera legal después del incidente. “Tuvo mucha suerte porque supuestamente la cámara del aeropuerto de Filadelfia no funcionaba, y también tuvo suerte porque yo al otro día me iba de vacaciones, si no lo hubiera hecho más grande este tema”.

“Creo que me tendría que agradecer que no seguí, él tuvo un problema bastante severo. No puede venir a pegarle a una persona nada más porque se te calientan los huevos. Me amenazó de muerte y pendejada y media, de esas cosas que dices cuando estás caliente y cualquier estupidez”, comentó Martinoli.

En este sentido, Martinoli señaló que ha despreciado en dos ocasiones hacer comerciales junto al ‘Piojo’ Herrera: “Sí dos (comerciales), uno al principio y el otro es uno que está haciendo Faitelson con él en un helipuerto de una cerveza. No pretendo lucrar con esa situación porque no le viene bien a ninguno”.