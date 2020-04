Saúl 'Canelo' Álvarez desconoce cuándo volverá al boxeo

Aunque Saúl Álvarez tiene la intención de volver al ring en septiembre, sabe que será hasta julio cuando se pueda vislumbrar si hay posibilidades de que esto se convierta en realidad.

En una entrevista con Azteca Deportes, el Canelo apuntó que la empresa DAZN, con la que firmó por 11 peleas el año pasado, le informó que no habrá combates pugilísticos ante de julio, por tal motivo tiene en mente volver en septiembre.

“Todo está en stand by. DAZN dijo que no habrá funciones hasta julio, así que mi deseo es pelear en septiembre, pero tampoco lo sé, todo sigue parado”, señaló el boxeador jalisciense.

Sobre sus posibles rivales, Canelo no descartó una tercera pelea ante Gennady Glolovkin, aunque sabe que por el momento todo son suposiciones.

En otro tema, Álvarez reconoció que a estas alturas de su vida no se imagina sin dinero y que por ello tratará de invertir bien sus ganancias y una vez que concluya su actual contrato por cinco años (le quedan cuatro), buscará otro que le permita aumentar sus ganancias.

“Cuando era más joven ganada dos o tres millones y luego me daba cuenta que sólo tenía 200 o 300 mil dólares. En ese momento me di cuenta que el dinero se acaba, por eso lo mejor es hacer buena inversiones. Cuando termine el contrato que tengo con DAZN me gustaría firma uno nuevo para asegurarme mis últimos tres o cuatro años de mi carrera”, explicó Canelo.