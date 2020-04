Nick Kyrgios está en contra de la propuesta de Roger Federer

El australiano Nick Kyrgios se ha posicionado en contra de la unión de la ATP y la WTA que propuso este miércoles el suizo Roger Federer y que varios organismos del tenis ya confirmaron que está en marcha.

Kyrgios escribió en Twitter "no deberíamos unirnos", después de que ayer ya mostrase su negativa a esta iniciativa.

"¿Alguien le ha preguntado a la mayoría de la ATP qué piensan sobre la fusión con la WTA y cómo de buena es para nosotros?", dijo el australiano.

Did anyone ask the majority of the ATP what they think about merging with the WTA and how it is good for us?

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) April 22, 2020