Piojo Herrera le responde a Martinoli por revivir incidente de 2015

Parece que el pleito entre Christian Martinoli y Miguel Herrera revivió después de que el comentarista deportivo recordara el incidente que tuvo con el técnico en 2015, en el aeropuerto de Filadelfia, cuando el Pijo lo agredió y amenazó de muerte.

El Piojo Herrera respondió a Martinoli en el programa ‘Futbol al Día’ de Multimedios y dijo que ese tema ya estaba olvidado y que Christian fue que lo revivió “darse publicidad”.

“Hoy se vuelve a poner de moda eso porque él vuelve a nombrar esa situación que me parece que ya quedó en el olvido”, declaró Miguel.

El entrenador del América continuó señalando que Martinoli debería decirle a sus psiquiatra todo lo que habló sobre su familia. "Me gustaría recordarle nada más que antes de ir a su psiquiatra todo lo que le tiró a mi familia y a mi trabajo; me pueden criticar, decir lo que quieran y yo siempre voy a aguantar trancazos, en mis redes sociales verás que en ningún momento tengo ningún pleito con nadie, no hago pleitos, pero cuando tocan a mi familia ahí sí está antes que cualquier cosa”, dijo.

Herrera reconoció que fue un gran error lo que hizo pero que esperaba más apoyo de Decio de María, quien en ese momento era presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Para mí fue un error muy grave. Me costó la selección esta toma de decisiones porque estaba en una silla que no está para dar esos ejemplos. También me tocó un directivo como es Decio de María que no tuvo la fuerza para decir me aguanto, me la juego con Miguel. Tuvo mucha presión y terminó cediendo a la presión que tuvo”, apuntó.