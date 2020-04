Los memes se burlan del Liverpool por la cancelación de la Eredivisie

Una vez que se dio a conocer que la Eredivisie de Holanda no decretará a ningún campeón y tampoco habrá ascenso ni descenso para la presente campaña, ante la pandemia por coronavirus, los internautas se empezaron a burlar del Liverpool.

Y es que los Reds están en el liderato con la Liga Premier, con más de 20 puntos de ventaja sobre el Manchester City, y desde 1989 no son campeones de Inglaterra, por lo que si se diera por terminada la campaña, como en Holanda, seguiría la maldición del Liverpool.

Los memes no se han hecho esperar y los aficionados están usando la situación del conjunto inglés porque saben que sería una tragedia para el club de Myserside que, hoy más que nunca, está más cerca de coronarse, pues desde que la liga inglesa asumió el nombre de Liga Premier, en 1992, nunca han celebrado un título.

Liverpool lifting the PL trophy🏆 when the season gets voided 🤣😭 #Voidtheseason 🙏🙌 pic.twitter.com/Lq3HzcPygQ

— Partey_cures (@Dtoxicafc) April 24, 2020