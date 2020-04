Patrick Mahomes pidió a los Chiefs elegir a Clyde Edwards-Helaire

Patrick Mahomes comienza a ser el consentido por parte de la dirigencia y el head coach de Kansas City. Esto luego de que en la primera ronda del Draft 2020 de la NFL, los Kansas City Chiefs eligieran al joven corredor de LSU, Clyde Edwards-Helaire, esto a petición del MVP del pasado Super Bowl.

Te recomendamos: Carlos Vela afirma que Chicharito es 'muy malo'

Brett Veach, gerente general de los Chiefs y el Head Coach, Andy Reid, le revelaron a Clyde Edwards que la principal razón por la que lo eligieron fue porque Patrick Mahomes pidió reforzar la ofensiva del equipo campeón con el gran potencial que el corredor posee.

Patrick Mahomes told Veach & Andy he wanted them to draft Clyde🔥🔥🔥 pic.twitter.com/woedJxVXaH

— Braiden Turner (@bturner23) April 24, 2020