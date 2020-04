Nadadora bosnia instala piscina de plástico para continuar con sus entrenamientos

Con tan solo 13 años de edad, la joven nadadora Iman Avdic, originaria de Bosnia, mantiene el sueño de llegar a convertirse en una referente en natación para su país y competir en unos Juegos Olímpicos, para ello se prepara día con día pese a la cuarentena debido al Coronavirus y a pesar de que no puede salir a entrenar, lo hace desde casa.

Te recomendamos: Futbolista de 22 años se encuentra en coma debido al coronavirus

Iman decidió crear una piscina en casa de sus abuelos, la cual cuenta con un amplio espacio en su jardín trasero, por lo que en un invernadero decidió instalar una alberca de plástico de 3×2 metros, espacio suficiente para que día con día practique el deporte que más ama.

asimismo, con ayuda de sus padres y abuelos, Iman Avdic se ayuda con una soga elástica, la cual ata a su cintura, mientras que el otro extremo se sujeta a una superficie fija, o bien, alguien cercano a ella lo sostiene, mientras realiza sus entrenamientos.

Una de las ventajas de colocar la piscina de lona bajo el invernadero, es que el toldo de este mismo mantiene la temperatura cálida al interior, por lo que sin problemas, Iman puede realizar sus entrenamientos diarios.

13-year-old Bosnian junior swimming champion Iman Avdic cannot use normal pools during #COVID19 lockdown measures, so her father came up with this solution 🏊‍♀️

Latest on #coronavirus: https://t.co/RyuWiwUn0B pic.twitter.com/LkOWH4TZec

— SkyNews (@SkyNews) April 24, 2020