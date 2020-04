"Como persona es de las peores que conocí en mi vida": Edgardo Codesal explota contra Maradona

Edgardo Codesal sigue siendo señalado hasta la fecha como uno de los culpables de la derrota de Argentina en el Mundial de Italia 90 ante Alemania. Pues el silbante uruguayo naturalizado mexicano, pitó un penal en contra de Roberto Sensini, con el que la escuadra europea se consolidó campeona del mundo y dejó a los albicelestes sin su ansiado bicampeonato.

Ante los constantes cuestionamientos, Edgardo Codesal salió a declarar en contra de Diego Armando Maradona, quien en más de una ocasión ha etiquetado al ex silbante de 'ladrón', por lo que el 'doctor' Codesal respondió señalando que en dicho encuentro debió expulsar al 'Pelusa' sin embargo no lo hizo. +

"Si aplico el reglamento por el insulto que le hace a todo el estadio, debí expulsarlo antes del partido. Pero obviamente traté de calmarlo y decirle: 'Estamos en una final de un Mundial, usted es uno de los mejores jugadores del mundo' y no quiso entender. Reglamentariamente, lo pude haber echado", expresó Codesal en entrevista con el medio Tirando Paredes.

Además, el ex silbante mexicano reveló las protestas que Maradona le hizo durante el encuentro, sobre todo al momento en que se dio la expulsiñon de Pedro Monzón, lo cual desató la ira del histórico jugador del Napoli.

"Vino y me dijo que ya sabía que la FIFA había tramado un robo, también podría haberlo expulsado. Lo contemplé por ser un excelente jugador, pero como persona es de las peores que conocí en mi vida", agregó.

Finalmente, Codesal señaló que 30 años después de aquella final del Mundial, Maradona sigue recriminándole aquella derrota de Argentina ante Alemania. Pues recientemente, durante el paso de Diego Armando con el conjunto de Dorados, el equipo de Sinaloa viajó a Querétaro, ciudad en la que reside Codesal, y tras ser cuestionado por esa situación, el argentino volvió a etiquetar de ladrón al ex silbante.

"Cuando estuvo en Querétaro, en su paso por Dorados, le preguntaron si sabía que yo vivía acá y él dijo que no sabía que había tantos ladrones aquí. Ese tipo de cosas, a pesar de que pasaron 30 años para justificar lo que no logró en la cancha, no me hacen cambiar lo que hice ni lo que volvería a hacer si tuviera la oportunidad", sentenció Codesal.