Dominic Thiem se niega a ayudar a tenistas en crisis

Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic crearon un fondo para apoyar a los tenistas de bajo ranking afectados por la crisis del coronavirus; sin embargo, Dominic Thiem se niega a cooperar con la iniciativa que promueve el Big 3.

"Seamos honestos: ninguno de los jugadores que está en el fondo del ranking está necesariamente luchando por su vida o muriéndose de hambre”, declaró el austriaco al diario Krone.

Thiem señaló que no se lo merecen por su falta de profesionalismo. "Conozco muy bien el circuito ITF, jugué dos años allí y sé que hay muchos que no se entregan por completo al deporte, que no son lo profesionales que deberían”, comentó.

Pese a sus palabras, no se niega a donar dinero, pero prefiere dárselo a quien sí lo necesite. "No veo por qué debería darle dinero a ese tipo de jugadores. Prefiero entregárselo a organizaciones o a gente que realmente lo necesita”, agregó.

Previo a las declaraciones de Dominic Thiem, Novak Djokovic anticipó que habría algunos de sus colegas que no cooperarían. "Entiendo que no todos piensen igual. No es sencillo forzar a la gente a que den dinero”, expuso.