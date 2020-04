Fue Mundial de Clubes aparador para Charly Rodríguez

Carlos Rodríguez, jugador de Rayados, ha tenido un desarrollo futbolístico destacado, mencionó su representante Jorge Berlanga.

Además mencionó que el escaparate que le dio el Mundial de Clubes de Qatar en 2019, ha llamado la atención de varios equipos del viejo continente.

"Sirvió muchísimo ese partido contra el Liverpool y lo ven y dicen: ‘¡Ah caray! Ya está jugando contra Keita, contra Salah"".

"Están viendo los recorridos, que físicamente no le queda grande el partido. Y se quitan dudas, lo ven y lo ven en un escenario diferente. Ya están ahí poniéndole el ojo algunos (clubes)", mencionó.

Berlanga mencionó en un podcast que es un jugador distinto que hace mucho no se ve en el futbol mexicano, y que podría jugar en Europa, al igual que César Montes.

"Es un futbolista que me encanta, me parece que entiende el juego, que juega entre líneas como no había visto hace mucho de un jugador en México. Charly es un futbolista para Europa, es humilde, con ganas de crecer".

"César Montes también me parece muy atractivo, con un físico no muy común en México. Córdova de América me gusta mucho. Macías es otro futbolista súper interesante", dijo.