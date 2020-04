“Quiero ser una referente del basquetbol femenil”: Ana Karen Hoops

Dedicada al basquetbol desde los 10 años de edad, Ana Karen Hoops platicó con Publisport sobre cómo este deporte se convirtió en una parte de ella, a tal grado de dedicarle tiempo tanto dentro como fuera de las duelas, pues además de ser jugadora de los Quetzales Sajoma de la Liga de Baloncesto Profesional Femenil, es embajadora de la NBA con el proyecto Nación Ráfaga.

Además de jugar basquetbol, te dedicas a comunicar tu pasión, ¿cómo es tu vida relacionando ambas profesiones?

— Al principio me daba mucho miedo porque yo no estudié comunicación. Pero un día Nación Ráfaga me contactó para ser parte de su staff y han sido experiencias inolvidables en esta etapa, el estar frente a frente de jugadores de la NBA. Pero es complicado, porque en la Liga de Basquetbol femenil se cruzan los tiempos, hace un mes que empezó la Liga nos tocó viajar todos los fines de semana, entonces viajar con el equipo y tener ese otro proyecto ha sido complicado, pero me voy adaptando poco a poco, sin problemas.

En tu carrera como basquetbolista, ¿quién ha sido tu mayor referente?

—LeBron James. Me inspiro mucho en él porque antes me gustaba desde un punto de vista normal, pero después se convirtió en ese jugador que tenía mucha gente en contra de él por su forma de ser. Pero lo que a mí me llamó la atención es su forma de ser fuera de las canchas, porque tiene escuelas, busca la manera de ayudar y hacer buenas obras de caridad.

¿Tienes la ilusión de poder llevar tu carrera fuera de México?

— Antes sí lo tenía, pero tristemente eso ya no es parte de mis objetivos y metas. Porque aparte de estar en la NBA y de jugar, tengo otro trabajo que es el que me mantiene, es donde recibo mayor remuneración económica. Sí tuve la oportunidad, me invitaron a jugar a otros lados, pero tristemente lo rechacé porque el sueldo que le pagan a una chica no es competitivo comparado con lo de mi trabajo.

¿Cómo te afecta la situación actual de la pandemia del coronavirus?

—La Liga Femenil se tuvo que suspender. Nosotras llegamos a jugar hace casi un mes y no sabemos si se va a reanudar. Sin duda es algo como que sí nos llega.