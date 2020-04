“Ser un luchador de peso completo en México tiene sus desventajas”: Diamante Azul

En busca de mantenerse dentro del gusto del público, y con el peso de estar en los eventos más importantes del CMLL, Diamante Azul quiere conseguir más títulos en la empresa y sobre todo terminar con la rivalidad que tiene con Shocker en un duelo de apuestas en contra del 1000% guapo. La joya del pancracio en México además explicó cuáles son las complicaciones que los luchadores pesos completo tienen en México.

¿Qué significa para ti estar considerado entre los luchadores favoritos de la afición en México?

— Un honor y un orgullo ser considerado por la gente, por el público, que es quien hace el luchador. Me agrada que me consideren entre uno de los favoritos y espero seguir por ahí mucho tiempo en el gusto del público mexicano y el internacional también.

¿Cómo te sientes de estar en la cartelera de Homenaje a Dos Leyendas en el tributo a Sangre Chicana?

— Es un honor para mí siempre estar en los mejores eventos del Consejo Mundial de Lucha Libre, gracias a programación y a la empresa en general por creer en mí. Yo soy un buen elemento que siempre responde, una de las cartas fuertes del Consejo y estar en esta clase de eventos solo te puede poner feliz, porque te mantienes en la actualidad. Sangre Chicana es un histórico en la lucha libre y es un gran honor estar en este evento.

¿Cuál es el objetivo que busca Diamante Azul en el CMLL?

— En corto y mediano plazo quiero el campeonato nacional de peso completo, que ostenta en este momento el Terrible, o el Mundial de Peso Completo, que lo tiene el Último Guerrero, yo creo que esas son mis metas al momento.

¿Aún te interesa una lucha de apuestas con Shocker?

— Shocker es un caso. Primero que se arregle esa quijada toda tronada que tiene. Me tiene miedo después de esa lesión que viene cargando desde 2017, cada que me ve, tiembla. Si me gustaría dejarlo pelón. Imagínate como se vería una señora gorda y pelona.

Tras la hernia inguinal que te alejó del ring por un tiempo en 2019, ¿ cómo te has recuperado y cómo has regresado a los cuadriláteros?

— La tuve el año pasado y me fue muy mal ya que al mes de esta lesión tuve una ruptura de tabique cuando regresé de la hernia, así que tuve dos cirugías en 2019. Estuve usando una careta para el rostro y una faja para la hernia. Fue incómodo luchar con estos artículos al principio y no estaba en mi mejor forma, pero ahora, creo que ya estoy recuperado al cien por ciento. Ahora con la pandemia del Covid-19 nos frenó un poco el ritmo, pero vamos para adelante, vamos a seguir los protocolos y a salir lo más pronto.

¿Qué tan complicado es ser un luchador peso completo en México?

— Es complicado, como todo en la vida tiene ventajas y puede ser contraproducente. Un ejemplo claro es cuando llega algún luchador extranjero, soy el primero que los enfrenta -que es una ventaja- además de tener la virtud de superar a tus rivales con mayor facilidad, pero la desventaja son las lesiones, ya que las caídas son más fuertes, los golpes son más duros y las fracturas cuestan una mayor recuperación. Además, al ser peso completo todos te quieren eliminar primero cuando se realizan combates en equipo o en eliminatorias.