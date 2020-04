Muere ex jugador del Liverpool y comentarista Michael Robinson

Michael Robinson, el ex futbolista inglés y comentarista deportivo, ha fallecido este martes a los 61 años de edad tras luchar contra un cáncer que le fue diagnosticado en diciembre de 2018 . Se marcha todo un referente del deporte rey que ha marcado a toda una generación con su peculiar estilo y marcado acento inglés en las narraciones y reportajes deportivos.

El delicado de estado de salud en el que se encontraba el comentarista deportivo motivó la semana pasada que saltara la información, entonces errónea, de que había fallecido. En aquel momento fue el propio Robinson quien salió a desmentir la información con un emotivo mensaje en twitter: “Para todos los que están preguntando, decirles que sigo en lucha. Muchas gracias a todos por su interés y muestras de cariño. Veo que nunca caminaré solo, los escucho como en Anfield: You’ll never walk alone. Gracias de corazón y mucho ánimo en el confinamiento”.

Este martes el mensaje era otro. Sus allegados habrían utilizado su cuenta oficial para comunicar “con tremenda tristeza” el fallecimiento de Michael Robinson. “Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le demostraba. Les estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo”, se lee en el mensaje.

Hace solo unas horas el también comentarista deportivo Julio Maldonado Maldini reconocía en Tiempo de juego que el estado de salud de Robinson había empeorado, unas palabras que puso en alerta a todos los que le procesaban cariño al narrador inglés

El ex jugador del Liverpool anunció en diciembre de 2018 que tenía cáncer tras serle diagnosticado un melanoma maligno después de notarse un bulto en la axila. Desde entonces ha querido seguir haciendo vida normal y continuar comentando partidos de fútbol junto a su inseparable compañero Carlos Martínez, quien se ha despedido de él con dos fotos juntos en las que se ve el paso del tiempo y un emotivo mensaje: “You’ll never walk alone. Siempre estarás conmigo”.

